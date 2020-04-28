Нарьян-Мар, , 12:56 — REGNUM 61-летний житель Ненецкого АО обвиняется в покушении на убийство ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Родители 8-летнего мальчика оставили сына у родственника в чуме и попросили за ним присмотреть. Пока хозяин чума заготавливал дрова, мальчик ушел на прогулку в тундру. За свой «проступок» он получил несколько ударов поленом по голове. Затем пенсионер вытащил ребенка из чума на улицу и оставил на снегу. Мальчик выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что он в порыве гнева ударил мальчика за то, то тот потерял на прогулке мобильный телефон.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Пострадавший мальчик выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение.

Преступник заключен под стражу.