Уфа, , 12:56 — REGNUM Дом, в котором произошел хлопок газа, призван аварийным и подлежит к сносу в Уфе. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в январе 2020 года в городе в двухэтажном жилом доме на ул. Пекинской произошел хлопок бытового газа. В доме обрушился потолок и перегородка между комнатами.

Экспертиза показала, что конструкции дома находятся в аварийном состоянии. Несмотря на это чиновники не стали рассматривать вопрос о признании здания аварийным. Тогда прокуратура города внесла представление об устранении выявленных нарушений.

В результате дом признали аварийным и подлежащим сносу.