Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Частный трехэтажный жилой дом загорелся в Тбилиси 28 апреля. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

Как рассказали журналистам пожарные, пламя охватило 500 квадратных метров здания. Огонь также перекинулся на соседний дом. Тушить его прибыли семь пожарных команд. Пожар был потушен, жильцы дома успели вовремя его покинуть.

«Никто не пострадал. Районная администрация в рамках возможности после исследования рассмотрит вопрос оказания помощи», — прокомментировал ситуацию глава района Бежан Хуцишвили.

Причина пожара выясняется.