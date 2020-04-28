Махачкала, , 12:49 — REGNUM Жители трёх сёл на севере Дагестана остались без газа из-за наезда автомобиля «Нива» на газопровод. В зоне аварийного отключения оказались более 700 домов, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Авария произошла примерно в полночь недалеко от села Кочубей Тарумовского района. «Нива» врезалась в надземный межпоселковый газопровод высокого давления, в результате произошел частичный его разрыв. Авария локализована закрытием задвижки.

Без газа остались 508 домов в селе Новодмитриевка и 97 домов в селе Иммунный Тарумовского района, а также 121 дом в селе Эдиге Ногайского района. Аварийно-восстановительные работы ведутся с 08:00 28 апреля.