Минск, , 12:40 — REGNUM По состоянию на 28 апреля в Белоруссии выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения постсоветской республики.

«Зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 161 тыс 028 тестов», — сказано в официальном сообщении, распространённом через социальные сети.

Сообщается также, что за весь период распространения инфекции в Белоруссии «умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Отметим, что по темпам прироста инфицированных Белоруссия в два раза опережает Индию. На постсоветском пространстве Белоруссия борется за пальму первенства с Россией, которая в 15,5 раз превосходит её по численности населения.

Напомним, Александр Лукашенко отказался вводить серьёзные ограничения в связи с распространением коронавируса. После его интервью о пользе холода на хоккейных тренировках коронавирус был выявлен у хоккеистов, после устроенного им 19 апреля политического митинга в Свято-Благовещенском храме мужского монастыря там было зафиксировано заражение, монастырь был закрыт на карантин.

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Вопреки рекомендациям ООН, в Белоруссии проводятся массовые мероприятия, в том числе спортивные чемпионаты. Чиновничья вертикаль получила разнарядку на организацию массовых мероприятий к 9 мая.

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