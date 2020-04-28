Киев, , 12:37 — REGNUM В Дарницком районе Киева прогремел взрыв, сообщила 28 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, на месте происшествия полицейские обнаружили супружескую пару — 29-летних мужчину и женщину с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, пострадавший с двумя знакомыми употреблял спиртные напитки. Он вынес из квартиры гранату и мужчины начали забавляться с боеприпасом. В какой-то момент в гранате не оказалось чеки, после чего мужчины разбежались, а на лестничную клетку вышла жена потерпевшего. При взрыве она получила незначительные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области, в городе Бровары неизвестные взорвали отделение банка, значительно повредив фасад здания.

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