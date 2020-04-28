Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области найден виновник крупного пожара в Кумженской роще, который вспыхнул 24 апреля. Поджигатель камыша задержан полициейскими, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 апреля.

Задержать нарушителя удалось благодаря очевидцам. 27-летнему мужчине грозит штраф до 4 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности, совершённые в условиях особого противопожарного режима.

ИА REGNUM отмечает, что площадь ландшафтного пожара составила 300 кв. метров.