Абакан, , 12:05 — REGNUM Напряжённая обстановка с пожарами сохраняется в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Обстановку осложняют аномальная жара и ветра. В таких условиях из-за человеческой халатности в обращении с огнём в Хакасии произошёл всплеск природных и лесных пожаров. Ситуация может только ухудшиться, так как впереди майские праздники.

Всего в Хакасии зарегистрировано 180 палов травы, 164 степных и 26 лесных пожаров на площади почти 10 тыс. га. Продолжают действовать два лесных пожара в Боградском и Усть-Бюрском лесничествах. Недавно травяной пал угрожал селу Верх-Ерба в Боградском районе. Пожар потушили в нескольких сотнях метров от села.

По словам замглавы Хакасии Юрия Курлаева, в республике недостаточно эффективно организована работа по мониторингу и своевременному выявлению пожаров.

По информации республиканского гидрометцентра, днём 29 апреля в Хакасии ожидается жара свыше +30 градусов. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 м/с. Сохраняются высокие классы пожарной опасности (4 класс). В таких условиях ситуацию с пожарами необходимо держать на жестком контроле. Соответствующие поручения даны органам местного самоуправления, руководителям профильных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по ситуации с пожарами и паводками в регионах. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что «в настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке».

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