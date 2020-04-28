Анкара, , 11:57 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 100 кг героина во время спецоперации в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Об этом 28 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, запрещенные наркотические препараты были изъяты в жилом доме, благодаря работе специально обученных собак. В ходе спецоперации был арестован владелец дома, он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, 23 апреля правоохранительные органы Турции изъяли 115 кг героина во время спецоперации в провинции Хаккяри.

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