Ярославль, 28 апреля 2020, 11:53 — REGNUM В Ярославской области по состоянию на 28 апреля за сутки выздоровели 17 человек с диагнозом COVID-19, один человек скончался. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество заражённых коронавирусом за сутки увеличилось на 47 человек. Как уточнил губернатор, наибольший прирост показали Гаврилов-Ямский (+16) и Ростовский районы (+11), а также Ярославль (+11). В Ростовском районе за сутки количество зараженных удвоилось.
Всего на лечении находятся 409 человек.
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