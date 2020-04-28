Ярославль, , 11:53 — REGNUM В Ярославской области по состоянию на 28 апреля за сутки выздоровели 17 человек с диагнозом COVID-19, один человек скончался. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Гаврилов-Ямская ЦРБ

«Умерла женщина 59 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования родным и близким», — сообщил Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество заражённых коронавирусом за сутки увеличилось на 47 человек. Как уточнил губернатор, наибольший прирост показали Гаврилов-Ямский (+16) и Ростовский районы (+11), а также Ярославль (+11). В Ростовском районе за сутки количество зараженных удвоилось.

Всего на лечении находятся 409 человек.

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