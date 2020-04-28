Красноярск, 28 апреля 2020, 11:31 — REGNUM В Красноярском крае число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выросло до семи. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в краевом оперштабе, за последние сутки скончались два человека.
Уточняется, что за сутки в регионе подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Красноярском крае за весь период выявлено 574 случая заражения SARS-CoV-2.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом