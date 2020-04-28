Багдад, , 11:25 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 28 апреля сообщается министерством обороны страны на странице в социальной сети Twitter.

«Наши спецоперации против террористической группировки РПК продолжаются. Двое террористов были обезврежены в ходе воздушной операции в районе Хакурк на севере Ирака», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

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