Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, в том числе пассажиры автобуса городского транспорта, произошло по вине водителя такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Сотрудниками дорожной полиции установлено, что легковым автомобилем «Лада», осуществляющим перевозку такси, управлял 20-летний молодой человек, который уснул за рулем», — сообщили в Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 апреля. В результате столкновения автобуса и такси произошло возгорание. В ДТП пострадали водитель легковой машины и его пассажир, а также пять пассажиров автобуса. Все они получили травмы.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2020 года произошло три ДТП, сопутствующим фактором которых стало утомлённое или сонное состояние водителя. В результате этих дорожных аварий один человек погиб и двое получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге столкнулись автобус и такси – пострадали люди