Мокпхо, , 11:19 — REGNUM 28 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 12:52 в море в 17 км к югу от города Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 22 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Напомним, что последнее землетрясение на Корейском полуострове произошло 27 апреля в 17 км к северу от уезда Чансу провинции Чолла-Пукто.

По данным метеорологов, в текущем году на Корейском полуострове произошло более пятнадцати землетрясений, магнитуда которых была более 2.