Самара, , 11:14 — REGNUM Автомобиль улетел в кювет и загорелся в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 27 апреля в Исаклинском районе.

По предварительной информации, автомашина «ВАЗ — 21 102», за рулем которой находился мужчина 1988 года рождения, ехала по автотрассе «Похвистнево — Урал — Мордово — Аделяково».

В какой-то момент машина съехала в кювет, там опрокинулась, а после загорелась.

В этом ДТП получили травмы водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водителя госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области загорелся автомобиль скорой помощи с пациентом внутри