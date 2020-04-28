Казань, , 12:04 — REGNUM В Татарии 27 апреля в больнице Набережных Челнов скончался мужчина 1950 года рождения, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Он был доставлен в медучреждение 13 апреля, а с 15 апреля проходил лечение в ГАУЗ «Городская больница 2» с диагнозом: «новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония», цитирует представителя пресс-службы ТАСС. Мужчина имел заболевания сердечно-сосудистой системы, с 23 апреля его подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Диагноз подтвердился проведенной экспертизой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Татарии лабораторно подтвердились 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов составило 697 человека с момента начала наблюдения.

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