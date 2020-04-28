Нягань, Югра, , 11:02 — REGNUM В Югре 95-летняя труженица тыла получила паспорт гражданки России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Екатерина Пантелеевна Дунюк получила российский паспорт дома. Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Екатерина Пантелеевна Дунюк получила российский паспорт дома. Его привезли сотрудники отдела по вопросам миграции Нягани. В 2013 году труженица тыла приехала в гости к своей дочери в этот югорский город с Украины, и ей пришлось остаться в Югре навсегда.

Екатерина Пантелеевна родом из Курска. Не понаслышке знает о битве на Курской дуге во время Великой Отечественной войны. Во время войны работала трактористом: вспахивала поля и буксировали технику. После Екатерина Пантелеевна переехала в Донбасс и 70 лет проработала на шахте.

Труженица тыла призналась при вручении паспорта, что в своей жизни повидала многое, но поменяла гражданство впервые. Сейчас она имеет право на льготы, установленные в России для тружеников тыла.