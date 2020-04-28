Ярославль, , 10:53 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 47 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 28 апреля.

Ярославская инфекционная больница

Это самый значительный суточный прирост зараженных на данный момент. Всего в Ярославской области нарастающим итогом зарегистрировано 456 случаев заражений SARS-CoV-2, выздоровели 26 человек, 3 скончались.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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