Белебеевский район, 28 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Автомобиль скорой помощи опрокинулся во время ДТП в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 28 апреля в Белебее. На перекрестке улиц Красная и Войкова столкнулись карета скорой помощи (УАЗ) и автомобиль «Renault Sandero».
В результате аварии машина скорой помощи опрокинулась. К счастью в ДТП пострадавших нет.
По предварительной информации, УАЗ ехал на вызов с включенными проблесковыми маяками.