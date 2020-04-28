Белебеевский район, , 10:57 — REGNUM Автомобиль скорой помощи опрокинулся во время ДТП в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 28 апреля в Белебее. На перекрестке улиц Красная и Войкова столкнулись карета скорой помощи (УАЗ) и автомобиль «Renault Sandero».

В результате аварии машина скорой помощи опрокинулась. К счастью в ДТП пострадавших нет.

По предварительной информации, УАЗ ехал на вызов с включенными проблесковыми маяками.