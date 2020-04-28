Пенза, , 10:42 — REGNUM В Пензенской области органами прокуратуры были выявлены нарушения в деятельности нескольких аптечных организаций. В отношении 22 аптек внесено представления по фактам отсутствия лекарственных препаратов, необходимых для минимального ассортимента, ненадлежащего хранения лекарств, реализации лекарственных средств с истекшим сроком годности в Ленинском, Октябрьском районе Пензы, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Кузнецком, Неверкинском, Никольском, Сердобском, Сосновоборском, Каменском районах.

По результатам их рассмотрения четыре человека привлекли к дисциплинарной ответственности; по двоим лицам возбуждены дела об административных правонарушениях; в отношении одного человека возбуждено дело о нарушении порядка розничной торговли лекарственными препаратами; одного человека привлекли к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований, предусмотренных лицензией; еще шесть лиц получат постановления об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из аптек Пензенского района допускалось хранение лекарственных средств с несоблюдением температурного режима хранения.

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