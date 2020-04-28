Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет 46-летний индивидуальный предприниматель, которого считают причастным к смерти 44-летнего рабочего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Мужчина скончался 1 октября 2019 года. По данным следствия, этому предшествовал конфликт в придорожном кафе, которое расположено на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Цивильском районе. Правоохранители считают, что предприниматель избил рабочего, нанеся не менее 30 ударов по различным частям тела. Причиной стало появление работника на рабочем месте в пьяном виде.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался в этот же день по пути домой», — говорят в управлении.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашской Козловке ушло в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, которого обвинили в смерти 55-летнего знакомого. Конфликт между ними возник из-за 200 рублей.

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