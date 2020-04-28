Уфа, , 10:20 — REGNUM Обстоятельства гибели двух мужчин, которые скончались после опрокидывания трактора, начала расследовать Гострудинспекция Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба этого ведомства,

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Гострудинспекции выяснят все подробности несчастного случая, в результате которого погибли два рабочих ООО «Славутич» г. Ижевск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 апреля на гравийной дороге между д. Кунгак и Кунгакбаш опрокинулся трактор К-700 А, которым управлял 56-летний машинист. Трактор съехал с дороги и опрокинулся. В результате водитель и его пассажир погибли на месте.

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