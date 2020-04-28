Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 10:12 — REGNUM В Акбулакском районе Оренбургской области двухлетний ребенок утонул в сливной яме, которая находится на приусадебном участке. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел на частном подворье в селе Новоуспеновка днем 25 апреля. Мальчик гулял на улице во дворе дома и упал в открытую сливную яму. Выбраться самостоятельно не смог. Тело дошкольника обнаружили родители и вызвали медиков.

Ребенок воспитывался в многодетной семье. Он проживал с родителями, а также с двумя старшими братьями и старшей сестрой.