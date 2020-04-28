Волгоград, , 10:11 — REGNUM Мужчина, который пострадал от взрыва боеприпаса накануне в Дзержинском районе Волгограда, пришёл в сознание в больнице. В числе прочих следователи отрабатывают версию о незаконном хранении и неосторожном обращении с боеприпасами со стороны самого пострадавшего, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

69-летнего местного жителя госпитализировали в реанимацию, медики извлекли из его тела несколько осколков. Пациент пришёл в себя, в больнице оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В СК не исключают версию незаконного хранения и неосторожного обращения с боеприпасами со стороны самого пострадавшего. В гараже у пенсионера следователи обнаружили и изъяли патроны различного калибра. Напомним, уголовное дело возбуждено по статьям покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным издания «V1.ru», пострадавший — бывший заместитель начальника Волгоградской академии МВД России.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде