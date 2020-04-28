Соледар, ДНР, 28 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Украинская сторона создала невыносимые условия жизни для людей, проживающих у линии соприкосновения Украины и ДНР. Об этом сообщили 28 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В пресс-службе рассказали, что посёлки питает водопровод диаметром 300 мм, который был повреждён в ходе обстрелов территории ДНР.
Напомним, за минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов территории ДНР. Повреждения получили строения в посёлке шахты Трудовская. Обошлось без жертв.
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