Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM Украинская сторона создала невыносимые условия жизни для людей, проживающих у линии соприкосновения Украины и ДНР. Об этом сообщили 28 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В настоящее время полторы тысячи абонентов в населенных пунктах Еленовка и Молодёжное остаются без достаточного водоснабжения из-за саботажа ремонтно-восстановительных работ Украиной», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что посёлки питает водопровод диаметром 300 мм, который был повреждён в ходе обстрелов территории ДНР.

«В настоящее время ремонт данного объекта водообеспечения невозможен из-за откровенного саботажа украинской стороны», — добавили в СЦКК.

Напомним, за минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов территории ДНР. Повреждения получили строения в посёлке шахты Трудовская. Обошлось без жертв.

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