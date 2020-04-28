Ижевск, , 10:08 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшего смерть человека») после гибели рабочего на территории Чуровского завода силикатных строительных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, 1 апреля на территории предприятия 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего работника завода. Крановщик задел оборудованием работника завода, в результате от полученных травм мужчина скончался.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются сотрудники и руководство предприятия, изъята необходимая документация, регламентирующая обеспечение безопасности труда. Также изъяты материалы расследования несчастного случая на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов» был признан банкротом в июле 2017 года. В начале декабря 2019 года в отношении работников завода была погашена задолженность по зарплате в размере 11 млн рублей. Конкурсный управляющий реализовал имущество предприятия на сумму, достаточную для погашения долга.

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