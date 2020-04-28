Кострома, 28 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Коронавирус выявлен у еще 22 жителей Костромской области — об этом 28 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Количество заражённых возросло в Шарье, Костроме, Буе, Пыщуге, Чухломе, Нерехте, Красносельском и Октябрьском районах. Первый инфицированный появился в Поназыревском районе.
На утро 28 апреля количество официально подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 180. Двадцать человек, включая 5 детей, выздоровели.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области коронавирус выявлен у 158 человек