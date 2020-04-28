Кострома, , 10:00 — REGNUM Коронавирус выявлен у еще 22 жителей Костромской области — об этом 28 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Количество заражённых возросло в Шарье, Костроме, Буе, Пыщуге, Чухломе, Нерехте, Красносельском и Октябрьском районах. Первый инфицированный появился в Поназыревском районе.

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«Большинство случаев заболеваний связаны с контактами с людьми, прибывшими из других регионов страны — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний-Новгород и нарушением норм самоизоляции. Жителям настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, при необходимости выхода в общественных местах пользоваться средствами защиты дыхательных путей», — говорится в сообщении штаба.

На утро 28 апреля количество официально подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 180. Двадцать человек, включая 5 детей, выздоровели.

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