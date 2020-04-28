Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 89 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 28 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности две мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Весёлое, Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка шахты Трудовская повреждения получила крыша жилого дома и летняя кухня. Жертв среди мирных жителей за указанный период не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» невозможна из-за саботажа Украиной всех мер по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе.

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