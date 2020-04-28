Ижевск, , 09:58 — REGNUM В отношении 49-летней жительницы Сарапула возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, 23 апреля обвиняемая и её супруг дома употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, женщина ударила мужа ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался после госпитализации через непродолжительное время.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Злоумышленница задержан. У следствия есть данные, что ранее женщина неоднократно «наносила ножевые ранения различным мужчинам, с которыми на тот момент проживала совместно, за что привлекалась к уголовной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в свердловском Кировграде 46-летняя женщина обвинена в убийстве своего мужа. Преступление было совершено 22 января. Следователи считают, что вечером того дня супруги поссорились. В ходе ссоры она ранила его в грудь ножом. В больнице мужчина 1977 года рождения скончался.