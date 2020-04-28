Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В Хабаровском крае за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых лесных пожаров. По данным управления лесами региона, сборщики дикоросов из числа жителей таёжных посёлков выжигают участки леса для сбора черемши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении лесами.

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Все пять новых термоточек были обнаружены вблизи Верхнебуреинского района. Близость к жилым поселениям не оставила у инспекторов сомнений в том, что в новых пожарах повинны люди.

«Есть две причины возникновения лесных пожаров — грозы и человеческий фактор. Поскольку гроз ещё не было, они начинаются в мае, то сомнений нет в том, что лес подожгли люди. Судя по характеру возгораний, в пожарах могут быть виновны сборщики дикоросов, которые выжигают участки леса для сбора черемши», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил ужесточить наказание за поджог лесов. Существующие меры не помогают.