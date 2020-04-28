Бухара, Узбекистан, , 09:41 — REGNUM Один человек погиб и 30 получили травмы в результате урагана в Бухарской области Узбекистана, сообщили 28 апреля в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Непогода затронула Бухару, Навои, Самарканд и Карши. Бухарская область больше остальных пострадала от действия стихии.

Для ликвидации последствий урагана задействовано более 700 человек личного состава и 127 единиц техники. С травмами госпитализированы пять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

Отметим, по данным компании «Худудгазтаминот», ураганный ветер нарушил газоснабжение 140 тыс. домов в трех регионах Узбекистана.

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