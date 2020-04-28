Джакарта, , 09:40 — REGNUM Землетрясения магнитудой 4,1 произошло у побережья Ломбока, провинции Западная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

Информация о землетрясении была передана агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 11 км к северо-западу от Ломбока на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит, где одна из плит, а именно Тихоокеанская уходит под Евроазиатскую.