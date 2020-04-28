Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:29 — REGNUM Сотрудники полиции Индии ликвидировали троих боевиков в неспокойном штате Джамму и Кашмир. Об этом 28 апреля сообщается в заявлении местной полиции.

В ходе спецоперации в городе Сринагар ранения получили шестеро мирных жителей, среди которых четверо — дети, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

«Людей просили не собираться на площади. Тем не менее некоторые из них не послушались, они совершали некоторые манипуляции с неизвестными предметами, в результате чего пострадали шесть человек», — говорится в заявлении.

На месте столкновения произошел взрыв, в результате чего и пострадали гражданские, полиция открыла огонь по боевикам, трое из которых были ликвидированы.

Напомним, за последние сутки данный инцидент стал вторым в регионе, ранее 27 апреля здесь же были ликвидированы четверо других боевиков.

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