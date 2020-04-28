Южно-Сахалинск, , 09:45 — REGNUM На Сахалине медведь наведался на стан, где рыбаки ловили рыбу сетями. Косолапый не только съел весь улов, но и порвал сетку и разгромил лодку.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, рыбаки выложили видео разоренного стана в соцсеть. Однако поддержки у земляков не нашли. На Сахалине «сеточников» не жалуют.

«Сеточники! Так вам и надо! Мишка рыбинспектор — волонтёр! Радуйтесь, что сами с ним не столкнулись», — написали сахалинцы в комментариях к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме проснувшиеся после зимней спячки медведи массово выходят к людям.