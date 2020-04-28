Нальчик, , 09:03 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел пожар, в котором погиб ребенок. Инцидент произошел 25 апреля, предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства в настоящее время устанавливают сотрудники Следственного комитета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Известно, что шестилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в сарай, расположенный на подворье частного домовладения и поджог бумагу. Огонь распространился очень быстро, ребенок задохнулся продуктами горения.

Вытащить его из огня не успели, мальчик погиб. По результатам доследственной проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.