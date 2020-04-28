Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге следовавший по маршруту № 18 трамвай столкнулся с грузовой машиной. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Раевского и Блюхера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Сообщение о ДТП поступило на пульт в 07:40 по местному времени. На место выехали две машины и 11 спасателей, которые для предотвращения возгорания удалили с дороги разлившееся топливо автомобиля.

Как сообщают местные издания, в ДТП есть пострадавшие. По данным информационного портала Е1, в больницу попали водитель трамвая и пассажир.

На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.