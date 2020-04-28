Тюмень, , 08:56 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело против женщины, которую обвиняют в нападении на соседа с ножом, Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В дежурную часть тобольской полиции из больницы поступил сигнал о раненом 64-летнем мужчине. На месте происшествия установлено, что между пострадавшим и его 42-летней соседкой произошел конфликт из-за общей кухни в общежитии. Гражданин закрыл кухню и не давал соседке ключи. Подозреваемая в отместку нанесла несколько ударов ножом соседу в грудь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Женщина свою вину признала. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.