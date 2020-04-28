Иркутск, , 08:55 — REGNUM По состоянию на утро 27 апреля общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 жителей Иркутской области составило 104 человека.

Как сообщает сегодня оперативный штаб региона, большинство заболевших находятся в инфекционных отделениях стационаров (66 человек), 33 человека выздоровели и четыре — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наибольшее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировано в Иркутске и Иркутском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье число выявленных случаев заражения SARS-CoV перевалило за 100