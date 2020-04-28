Горно-Алтайск, , 08:53 — REGNUM Правоохранители в Горном Алтае провели профилактическую операцию «Арсенал», нацеленное на пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в апреле им удалось изъять у граждан 17 единиц оружия.

В их числе оказались 10 гладкоствольных ружей и 7 нарезных винтовок. Кроме того, в рамках операции изъято более ста патронов. В результате возбуждено 8 уголовных дел по факту незаконного оборота оружия.

«Кроме того, выявлено 4 факта нарушения правил хранения оружия, за что его владельцы привлечены к административной ответственности», — добавили в ведомстве.

Поолицейские напомнили жителям об уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. Ответственности можно избежать, если ружья и боеприпасы будут сданы добровольно.

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