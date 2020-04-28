Триполи, , 08:54 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Об этом 28 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, авиаудары были нанесены по авиабазе Аль-Ватия. Представитель ПНС Мухаммед Канун в комментарии агентству отметил, что атака была произведена в ответ «на нападения ЛНА на мирных жителей».

Аль-Ватия считается одной из крупнейших авиабаз в Ливии, она находится под контролем военных Хафтара с августа 2014 года и используется для проведения операций на западе страны.

Напомним, ранее 27 апреля командующий Халифа Хафтар провозгласил ЛНА единственной законной властью в стране, разорвав, таким образом, Схиратские соглашения, подписанные в декабре 2015 года.

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