Магадан, Магаданская область, , 09:05 — REGNUM Прокурату Колымы направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Магадана, которые обвиняются в незаконном проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия было установлено, что в 2018 году молодые люди вступили в предварительный сговор с неустановленным лицом, организовавшим в Магадане подпольное казино.

«Участники группы осуществляли незаконную деятельность в нежилых помещениях, выполняя функции администраторов. В ходе незаконной деятельности они принимали от игроков деньги в качестве ставок, предоставляли компьютерную технику, используемую для проведения азартных игр, выдавали выигрыши, осуществляли сбор вырученных денежных средств, следили за порядком в игорных заведениях, обеспечивали работу бара», — рассказали в прокуратуре.

Незаконную деятельность два заведения вели более 5 месяцев. Каждому из участников группы грозит лишение свободы до 4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир многоэтажного дома в Приморском районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила и ликвидировала подпольное казино. В квартире было установлено 27 игровых автоматов.