Барнаул, , 08:43 — REGNUM В Алтайском крае обнаружены тела подростков, которые несколько месяцев считались без вести пропавшими. Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, 15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко были найдены на участке местности в Первомайском районе.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15-летний Дмитрий Думчев и 18-летняя Оксана Руденко пропали 7 января 2020 года. Молодые люди ушли из дома в Новоалтайске. Несмотря на масштабные поиски, найти подростков не удалось. Вероятный подозреваемый, задержанный правоохранителями, покончил с собой в отделении полиции.

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