Дамаск, , 08:41 — REGNUM В результате нападения в сирийском лагере для беженцев Аль-Холь пострадали два человека. Об этом 28 апреля сообщает Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, пострадали двое беженцев из Ирака — муж и жена — неизвестный совершил нападение с применением холодного оружия. Раненые были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Силы внутренней безопасности арестовали нескольких подозреваемых, в настоящее время они допрашиваются.

Напомним, ранее в сентябре 2019 года в лагере Аль-Холь был убит иракский юноша, преступление совершили сторонники «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).