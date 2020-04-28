Катманду, , 08:40 — REGNUM 27 апреля в горах Непала в ходе поисковых работ было обнаружено тело еще одного гражданина Южной Кореи, пропавшего без вести после схода снежной лавины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, личность удалось установить по паспорту, найденному в кармане.

Напомним, что 17 января группа туристов в сопровождении гидов пропали без вести после схода снежной лавины на склонах горы Аннапурна. Под лавину попала передовая часть трекинг-группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов, являющиеся преподавателями школ в провинции Чхунчхон-Намдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в горах были обнаружены два тела других южнокорейцев, а 22 апреля — тело гида, сопровождавшего трекинг-группу.

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