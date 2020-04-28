Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM На Среднем Урале в Камышловском районе задержаны двое ранее судимых граждан, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью водителя такси, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На данный момент оба обвиняемых отправлены по решению суда в следственный изолятор.

По версии следствия, преступление произошло 20 апреля 2020 года. В ту ночь обвиняемые находясь в салоне такси, попросили 26-летнего водителя остановиться на 121 км Тюменского тракта. После этого злоумышленники напали на молодого человека, причинив ему смертельные травмы. Далее они угнали машину такси, которую впоследствии, попытавшись сжечь, бросили в лесу.