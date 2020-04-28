Самара, , 08:34 — REGNUM Пожар в лесничестве ликвидировали в г. Тольятти. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 27 апреля на пульт спасателям поступило сообщение о том, что в 20 квартале Тольяттинского городского лесничества горят деревья и валежник.

По тревоге были подняты 130 огнеборцев на 31 единице техники. К вечеру того же дня пожарные ликвидировали горение на площади 5,2 га.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. Населенные пункты также не пострадали.

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