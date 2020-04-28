Аддис-Абеба, , 08:28 — REGNUM Проливные дожди привели к наводнениям и оползням во многих районах Эфиопии, в результате чего погибли четыре человека, а сотни остались без крова. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, больше всего пострадал город Дире Дава на востоке страны.

Обильные и продолжительные дожди также вызвали оползни на юге Эфиопии, вынудив сотни человек покинуть свои дома.

Помимо наводнений, Эфиопия сталкивается со вспышкой коронавируса. Во второй самой густонаселенной стране Африки сообщили о 124 случаях заболевания COVID-19. В Эфиопии также ожидают новую волну нашествия саранчи.