Барнаул, , 08:14 — REGNUM Круг выявленных зараженных SARS-CoV-2 продолжает расширяться в Алтайском крае. По данным регионального оперативного штаба на 28 апреля, общее количество заболевших в регионе составляет 324 человека, в том числе инфицированы 22 ребенка до 17 лет.

Только за последние сутки выявлено 14 новых случаев заражения. Из общего их числа только 28 являются завозными, 250 случаев — по контакту с заболевшими.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая 20 марта прибыла из Доминиканской Республики транзитом через Москву. Несмотря на то, что у неё имелись признаки простудного заболевания, анализы взяты не были. Больше недели муж инфицированной ходил на работу, считая себя здоровым. Впоследствии заражение было выявлено у контактировавших с этой семейной парой людей.

Ещё одна вспышка коронавируса произошла в Змеиногорском районе, где расположен Корбалихинский рудник АО «Сибирь-Полиметаллы». Накануне, 26 апреля, в регионе было выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных составляло 311 человек.

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