Екатеринбург, , 08:07 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении гражданина 1980 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и других преступлениях, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга. Уроженцу Пермского края инкриминируют мошенничество, покушение на мошенничество и легализацию преступно нажитого имущества.

По версии следствия, обвиняемый, являясь юристом коммерческой организации нанёс собственнику недвижимости ущерб на сумму 40,4 млн рублей. Гражданин оформил фиктивный договор купли-продажи недвижимости на своего родственника, без ведома собственника. Также, используя мошенническую схему, юрист компании намеревался похитить у организации 52 млн рублей. Но не смог довести преступный умысел до завершения.