Хасанский район, Приморский край, , 07:56 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Хасанском районе Приморья подозреваемого в организации браконьерства в водах юга региона.

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При проверки автотранспорта, на котором передвигался мужчина, выяснилось, что документы на транспортное средство являются поддельными, пишет «Вести:Приморье». Также было задержано его имущество: моторная лодка и различное снаряжение.

«По данным правоохранительных органов задержанный мужчина может быть одним из лидеров организованно-преступной группировки браконьеров, которая ведёт хищнический промысел в водах Хасанского района», — сообщает издание.

22 апреля сводная спецгруппа ФСБ, УМВД и Росгвардии под общей координацией Управления ФСБ по Приморскому краю начала рейды по бухтам Хасанского района на южном побережье Приморья с целью пресечения браконьерства трепанга.

Как сообщало ИА REGNUM, капитан украинского судна, задержанного в Азовском море, признал факт браконьерства.